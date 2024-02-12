Президент «Торпедо»: Куликова в клубе не будет

«Куликова в «Торпедо» не будет. Рыбчинскому мы сделали предложение. Мы ждём ответ от игрока. Вероятность его перехода остаётся», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

25-летний Дмитрий Рыбчинский в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. На счету 25-летнего Даниила Куликова семь матчей в составе железнодорожников.