Экс-тренер ЦСКА: Акинфеев мог играть в лучшей команде Европы

«Ему и 17 лет не было, когда я пришёл в ЦСКА. Но уже тогда было понятно, что он станет одним из лучших вратарей России. Когда я вернулся тренером, Игорь не изменился, ничего с ним не произошло: хорошего уровня, молодой. Даже и не скажешь, что 15 лет прошло. Он один из лучших. Мог играть в лучшей команде Европы», — приводит слова Олича Metaratings.