Зарема Салихова высказалась о ситуации Джикии в «Спартаке»

«Вместо того чтобы сделать официальное заявление от клуба, принять решение, сообщить о нём, футболист говорит сам. Не гендиректор, не спортивный директор, а сам Джикия. Замели проблему под ковёр. Теперь в играх, в которых Джикия будет на поле, вся футбольная общественность будет смотреть только на него, разглядывая под лупой любое неверное действие, и выносить свой вердикт, поднимая палец вверх и вниз — достоин он нового контракта или нет?



Это всё очень нездорово, потому что положительные действия воспринимаются как данность, а любую ошибку будут обсуждать ещё три недели. Руководству это на руку, конечно, фокус с Дуарте сместится на Джикию», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.