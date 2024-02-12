«Спартак» не смог провести тренировку из-за землетрясения

«Специальный медиа день «Спартака» должен был стать свежим глотком информационного воздуха. Однако в дело вмешалась сама стихия. Всю ночь в Абу даби шел проливной дождь. А утром прогремело сообщение о землетрясении — 2,8 балла по шкале Рихтера. Все, что ниже 3 баллов, считается незначительным, но «Спартак» использовал этот повод и перенес медиа день и открытую тренировку на неопределенный срок», — сказал Загитов.