Журналист издания Marca раскрыл подробности переговоров «Реала» с Мбаппе

«Соглашение между «Реалом» и Мбаппе очень близко. Сценарий уже не тот, что в 2022 году. Катар уже не считает наличие Килиана (в проекте «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») таким стратегически важным или основополагающим, как два года назад.



В данный момент ведутся переговоры о том, как будет выплачиваться подписной бонус игрока и его имиджевые права. Его мать настаивает на выплате имиджевых прав, но Мбаппе ясно дал понять матери, что хочет играть за «Реал». Килиан готов потерять деньги, чтобы перейти в клуб из Мадрида. Если он перейдёт в «Реал», он будет получать половину того, что зарабатывает в «ПСЖ» и в три раза больше, чем Винисиус Жуниор сейчас.



В «Реале» не знают, объявит ли Килиан Мбаппе публично о своём решении покинуть «ПСЖ» до конца сезона. Да и сам «Реал» не объявит об этом до окончания сезона парижан. Я не исключаю, что Мбаппе и Мадрид уже достигли соглашения, но мне об этом неизвестно. «Реал» не собирается ничего подтверждать», — приводит слова Карпио Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).