Игрок «Рубина» рассказал о влиянии Красича на свой переход в казанский клуб

«Когда узнал об интересе «Рубина», я позвонил Милошу Красичу. Он рассказал много хорошего про Россию, Казань и «Рубин». Сказал: «Езжай, не раздумывая, «Рубин» – это большой клуб. Они выигрывали чемпионат России с Саво Милошевичем». Я ему доверяю, он мой друг и уверен в его словах. В своё время он мне уже помогал с переходом в «Войводину».



В детстве у меня были длинные волосы – я хотел быть похожим на Красича. Он был моим кумиром. Потом, когда мы встретились, я ему в этом признался. Мы и играли на одной позиции», — приводит слова Чумича «БИЗНЕС Online».