Глава «Барселоны» устроил погром в ресторане из-за ничьей с «Гранадой»

По информации источника, глава каталонского клуба не смог сдержать эмоции из-за того, что его команда не смогла на домашнем стадионе переиграть предпоследнюю команду Ла Лиги. После финального свистка в ресторане стадиона Лапорта опрокинул на пол несколько подносов с едой и отказался спустится в раздевалку, чтобы поблагодарить футболистов за игру.