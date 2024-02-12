Уткин: «Спартаку» нужен директор из Африки и ставка на африканских легионеров

«С другой стороны, нафига вообще нужен тренер? Вон в Кубке Африки выиграл Кот-д'Ивуар, который вообще по ходу турнира одного тренера уволил, а другого назначил. Ну, что сказать? Наверное, это хороший пример, который можно перенять „Спартаку“. Ему нужен спортивный директор из Африки и ставка на африканских легионеров. Тогда тренер будет просто не нужен — одной проблемой меньше», — сказал Василий Уткин в новом видео на своём YouTube-канале.