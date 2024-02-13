Стала известна зарплата, которую «Реал» предлагал Мбаппе в 2022 году

Стала известна зарплата, которую мадридский «Реал» предлагал нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе в 2022 году, сообщает журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, мадридский клуб предлагал Мбаппе в 2022 году зарплату в размере € 26 млн в год, а также бонус за подписание контракта в размере € 130 млн.

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Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.