«Ювентус» на домашней арене сенсационно уступил «Удинезе»

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. Игра началась в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственным голом отметился защитник «Удинезе» Лаутаро Хианетти, забивший на 25-й минуте. По показателю ожидаемых голов (xG) «Ювентус» наиграл на 1,46, в то время как «Удинезе» заработал 0,67. Во второй половине встречи форвард туринцев Аркадиуш Милик имел хорошую возможность сравнять счёт, однако мяч после его удара выбил один из защитников.