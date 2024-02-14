Экс‑футболист «Локомотива» продолжит карьеру в «Родине»

Полузащитник Даниил Куликов подписал контракт с московкой «Родиной», сообщает пресс служба команды Первой лиги.
Срок контракта с 25 летним футболистом не уточняется.
В феврале московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Куликовым. В составе железнодорожников хавбек провел 89 матчей и стал двукратным обладателем Кубка России.
Ранее агент Куликова Вадим Шпинев заявил «Матч ТВ», что футболист перейдет в «Родину» на правах свободного агента.
«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.