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Экс‑футболист «Локомотива» Куликов продолжит карьеру в «Родине»

Полузащитник Даниил Куликов подписал контракт с московкой «Родиной», сообщает пресс служба команды Первой лиги.

Экс‑футболист «Локомотива» продолжит карьеру в «Родине»
© Матч ТВ

Срок контракта с 25 летним футболистом не уточняется.

В феврале московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Куликовым. В составе железнодорожников хавбек провел 89 матчей и стал двукратным обладателем Кубка России.

Ранее агент Куликова Вадим Шпинев заявил «Матч ТВ», что футболист перейдет в «Родину» на правах свободного агента.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Футбол
Вадим Шпинев
Даниил Куликов