«Зенит» обыграл «Сантос» в заключительном матче Кубка равноправия

Петербургский «Зенит» с крупным счетом победил бразильский «Сантос» в матче Кубка равноправия.

Встреча, прошедшая на стадионе имени Джассима бин Хамада в Эр Райяне (Катар), завершилась со счетом 4:1. В составе «сине бело голубых» мячи забили Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро.