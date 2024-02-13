«Зенит» обыграл «Сантос» в заключительном матче Кубка равноправия

Петербургский «Зенит» с крупным счетом победил бразильский «Сантос» в матче Кубка равноправия.
Встреча, прошедшая на стадионе имени Джассима бин Хамада в Эр Райяне (Катар), завершилась со счетом 4:1. В составе «сине бело голубых» мячи забили Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро.
«Зенит» ранее досрочно выиграл Кубок равноправия, одержав победы над китайским «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и катарским «Аль Духаилем» (2:0).
После 18 туров команда Сергея Семака занимает второе место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» два очка. Сезон чемпионата России возобновится в марте.