Петр Чех мог перейти в «Барселону» в 2003 году

«Если бы Лапорта не выиграл выборы в 2003-м, я бы подписал контракт с «Барселоной». Когда Луис Бассат (экс-президент «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») проиграл, мой агент сказал мне: «На этот раз тебе не повезло, ты не подпишешься с «Барсой», — приводит слова Чеха журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.