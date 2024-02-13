Футболист из чемпионата Индии рассказал, как в стране относятся к россиянам

«В некоторых местах в Индии огромное скопление людей. Но при этом я не заметил ни от кого какой-то агрессии или неприязни в свой адрес. Я всё-таки здесь такая экзотическая персона. Но не было такого, что чувствую себя некомфортно. К россиянам в Индии относятся очень дружелюбно», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.