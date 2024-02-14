Сборная России проведет матчи с Сербией и Парагваем на стадионе «Динамо»

Сборная России проведёт два товарищеских матча в марте. Соперниками команды Валерия Карпина станут сборные Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Интересно, что обе встречи пройдут на стадионе « ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина ».

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).