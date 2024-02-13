Названа главная проблема РПЛ

«Таких длинных перерывов нет ни в одной развитой стране, где играют в футбол. Зимняя пауза действительно большая. Всегда должно быть два интереса: спортивный и финансовый. Любая структура должна уметь зарабатывать.



Футбол же — это не только спорт, но и большой бизнес. Чем больше играешь, то все в плюсе. Надо смотреть, сколько длятся паузы в лучших лигах мира, и брать с них пример», — цитирует Гаджиева Legalbet.