Стали известны подробности последнего дня Моуринью в «Роме»

«Мне сообщили, что это ты поговорил с президентом и сказал ему, что будет правильно снять меня и назначить де Росси».



На это футболист ответил: «Тренер, вы меня разочаровываете. Я никогда не хотел сделать ничего подобного. Никто меня ни о чем не спрашивал, я приехал на базу сегодня утром, думая, что должен тренироваться с вами. Это единственная правда, вы вольны верить во что хотите, но все произошло не так».