Стали известны подробности последнего дня Моуринью в «Роме»

Моуринью оставил Пеллегрини записку с пожеланием «стать более достойным человеком». Капитан «Ромы» позвонил тренеру и сказал, что не просил увольнять его, Жозе извинился
Стали известны подробности последнего дня Жозе Моуринью в «Роме».
Напомним, в январе римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера. Его преемником стал Даниэле де Росси.
Как сообщает Il Romanista, утром 16 января владелец «Ромы» Дэн Фридкин вызвал тренера на разговор. Между ними состоялась напряженная 20-минутная беседа, в ходе которой глава клуба сообщил Моуринью о его увольнении.
Прибывшие на базу игроки здоровались с тренером и хотели с ним поговорить, но тот реагировал холодно и ограничивался лишь ответным приветствием. Когда команда отправилась на тренировку во второй половине дня, капитан римлян Лоренцо Пеллегрини нашел в своем шкафчике перстень Моуринью – игроки подарили его тренеру на 60-летие, а не в честь победы в Лиге конференций, как сообщалось ранее.
Также в шкафчике лежала записка с таким текстом: «Я надеюсь, ты многое выиграешь в будущем. А еще я надеюсь, что ты станешь более достойным человеком». Пеллегрини был очень расстроен и не мог понять причины этого послания – он поддерживал Моуринью до последнего.
Когда Лоренцо позвонил своему бывшему тренеру, тот сказал:
«Мне сообщили, что это ты поговорил с президентом и сказал ему, что будет правильно снять меня и назначить де Росси».
На это футболист ответил: «Тренер, вы меня разочаровываете. Я никогда не хотел сделать ничего подобного. Никто меня ни о чем не спрашивал, я приехал на базу сегодня утром, думая, что должен тренироваться с вами. Это единственная правда, вы вольны верить во что хотите, но все произошло не так».
«Тогда я приношу извинения, если я тебя обидел, для меня на этом все заканчивается», – отреагировал Жозе.
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