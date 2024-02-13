«Манчестер Юнайтед» и Adidas представили новую модную коллекцию

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в коллаборации с производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas создал новую предматчевую коллекцию. Она посвящена манчестерской рок-группе The Stone Roses, пишет The drum.

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Вдохновением для коллекции стала обложка дебютного альбома The Stone Roses с одноимённым названием. Пластинка была создана гитаристом группы Джоном Сквайром и выпущена в 1989 году.

Коллекция включает ветровки, футболки, шорты, штаны, шарфы, панамки. Они украшены красными, белыми и синими полосками Adidas. Эмблема «Манчестер Юнайтед» творчески адаптирована, на ней надпись «This is the One» и два ломтика лимона, заменяющие футбольные мячи с обеих сторон.

В ознаменование запуска новой коллекции действующие игроки мужской и женской команд «Манчестер Юнайтед» приняли участие в фотосессии.