$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

«Манчестер Юнайтед» и Adidas представили новую модную коллекцию

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в коллаборации с производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas создал новую предматчевую коллекцию. Она посвящена манчестерской рок-группе The Stone Roses, пишет The drum.

«Манчестер Юнайтед» и Adidas представили новую модную коллекцию
© Sostav.ru

Вдохновением для коллекции стала обложка дебютного альбома The Stone Roses с одноимённым названием. Пластинка была создана гитаристом группы Джоном Сквайром и выпущена в 1989 году.

Коллекция включает ветровки, футболки, шорты, штаны, шарфы, панамки. Они украшены красными, белыми и синими полосками Adidas. Эмблема «Манчестер Юнайтед» творчески адаптирована, на ней надпись &laquo;This is the One&raquo; и два ломтика лимона, заменяющие футбольные мячи с обеих сторон.

В ознаменование запуска новой коллекции действующие игроки мужской и женской команд «Манчестер Юнайтед» приняли участие в фотосессии.

Клуб и Adidas также сняли короткометражный фильм, в котором игроки, легенды футбола и фанаты демонстрируют новую коллекцию и рассказывают, что для них значит песня "This Is the One" группы The Stone Roses.

Футбол
Манчестер Юнайтед