«Манчестер Юнайтед» и Adidas представили новую модную коллекцию

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в коллаборации с производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas создал новую предматчевую коллекцию. Она посвящена манчестерской рок-группе The Stone Roses, пишет The drum.

Коллекция включает ветровки, футболки, шорты, штаны, шарфы, панамки. Они украшены красными, белыми и синими полосками Adidas. Эмблема «Манчестер Юнайтед» творчески адаптирована, на ней надпись «This is the One» и два ломтика лимона, заменяющие футбольные мячи с обеих сторон.

Клуб и Adidas также сняли короткометражный фильм, в котором игроки, легенды футбола и фанаты демонстрируют новую коллекцию и рассказывают, что для них значит песня "This Is the One" группы The Stone Roses.