Экс-тренер сборной России по футболу сравнил Анчелотти и Гвардиолу

«Анчелотти способен убедить игроков играть на непривычной позиции. Даже если футболист не проявляет себя наилучшим образом в другой роли, важно донести до него необходимость это делать, и Анчелотти превосходен в данном компоненте. Он не всегда использует одну и ту же систему, но полагается на качества игроков, которые приносят результаты для тренера. Гвардиола, напротив, долгое время использует один подход, но в последнее время он модернизировал свою же игру – именно это позволило ему выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне», – приводит слова Капелло Sky Sport Italia.