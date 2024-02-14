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Лига чемпионов: сенсации турнира – ЦСКА, АПОЭЛ, Порту, Фенербахче, Галатасарай, Панатинаикос, Аякс, ПСВ, Лион, Малага

Российский клуб тоже однажды удивил Европу.

10 великих сенсаций Лиги чемпионов в XXI веке
© Чемпионат.com

Самой большой неожиданностью 1/8 финала Лиги чемпионов стало попадание в неё «Копенгагена». Датский клуб точно никто не ждал в топ-16 лучших клубов Европы. Со следующего сезона в Лиге чемпионов поменяется формат группового этапа, который, судя по всему, усложнит дорогу в плей-офф «маленьким» командам. Подобных сенсаций будет меньше. Вспоминаем, кто ещё удивлял в XXI веке, бросая вызов фаворитам главного еврокубка.

«Лион», сезон-2019/2020

Четыре года назад «Лион» был уже не так силён, как в первой половине 2000-х, когда семь лет подряд выигрывал чемпионат Франции. В сезоне-2019/2020 команда превратилась в середняка Лиги 1. А в Лиге чемпионов «Лион» еле-еле выполз из группы с «РБ Лейпциг», «Бенфикой» и «Зенитом», причём в двух матчах с петербуржцами набрал всего очко. «Ткачи» стали приходить в себя только после назначения главным тренером по ходу сезона Руди Гарсии.

В плей-офф «Лион» стартовал в феврале с домашней победы над «Ювентусом», за который выступал Криштиану Роналду – 1:0. Ответная игра из-за пандемии коронавируса состоялась только в августе: французы уступили со счётом 1:2 и благодаря правилу выездного гола прошли дальше. Четвертьфинал в том году состоял из одного матча: «Лион» преподнёс ещё одну сенсацию, победив «Манчестер Сити» – 3:1. Команду Гарсии смогла остановить только «Бавария» в полуфинале: немцы выиграли крупно – 3:0.

«Аякс», сезон-2018/2019

Годом ранее в Лиге чемпионов выстрелил «Аякс», да так громко, что не забыть до сих пор. Гранд голландского футбола регулярно играет в Лиге чемпионов, но в 2019-м точно никто не ждал амстердамцев в полуфинале.

Команда Эрика тен Хага, мучащегося сейчас в «Манчестер Юнайтед», заняла второе место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом. В 1/8 финала «Аякс» попал на «Реал», выигравший три предыдущие Лиги чемпионов. Не повезло со жребием. Но не Амстердаму – Мадриду! Проиграв дома первый матч со счётом 1:2, «Аякс» разгромил «Реал» в ответной встрече – 4:1.

В четвертьфинале команда тен Хага попала на «Ювентус», в который только-только перешёл из «Реала» Роналду. Криштиану забил в каждом из двух матчей, однако и это не помогло туринцам. В Нидерландах игра завершилась вничью 1:1, а в Италии победил «Аякс» – 2:1.

Более того, голландцы были близки к тому, чтобы пройти в полуфинале «Тоттенхэм». В Англии победили со счётом 1:0, а дома вели после первого тайма – 2:0. Но, видимо, рано расслабились. «Шпоры» в концовке совершили чудо: хет-трик Лукаса Моуры принёс им победу – 3:2. Вот так обидно вылетела команда тен Хага, будучи одной ногой в финале.

«Малага», сезон-2012/2013

Мануэль Пеллегрини вылепил из скромной «Малаги» замечательную команду, которая финишировала четвёртой в Примере в сезоне-2011/2012, завоевала путёвку в Лигу чемпионов и там пошумела. На групповом этапе испанцы заняли первое место в квартете с «Миланом», «Зенитом» и «Андерлехтом». В 1/8 финала попали на «Порту». Первый матч в Португалии был проигран – 0:1, но дома «Малага» победила с нужным счётом 2:0 благодаря голам Иско и Роке Санта Круса.

А в четвертьфинале испанцы обиднейшим образом уступили дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа. Дома сыграли вничью 0:0, в гостях выигрывали к 90-й минуте со счётом 2:1, но в компенсированное время дважды пропустили. Клопп, ещё только мечтавший о работе в Англии, устроил «Ферги-тайм» и разрушил мечту «Малаги».

АПОЭЛ, сезон-2011/2012

Пожалуй, самая громкая сенсация в Лиге чемпионов в XXI веке. На кипрские команды всегда смотрели сверху вниз, и АПОЭЛ казался аутсайдером квартета с «Зенитом», «Порту» и «Шахтёром». А команда сербского тренера Ивана Йовановича взяла да и выиграла группу! За шесть туров потерпела одно-единственное поражение в последнем матче.

Чудеса в исполнении АПОЭЛа продолжились в плей-офф. В 1/8 финала киприоты попали на «Лион». В гостях проиграли 0:1, а дома выиграли с тем же счётом. Всё решила серия пенальти, в которой команда Йовановича оказалась точнее. И только в четвертьфинале этих безумцев, не боявшихся никого, остановил великий «Реал». Вот тут было без шансов – 0:3 дома и 2:5 на выезде.

ЦСКА, сезон-2009/2010

Приятно, что в этом списке клубов-сенсаций Лиги чемпионов есть и представитель России. Едва ли кто-то ждал ЦСКА в четвертьфинале в сезоне-2009/2010, а команда Леонида Слуцкого сделала это. На групповом этапе армейцы заняли второе место в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбургом» и «Бешикташем». В 1/8 финала вышли на «Севилью», которая выиграла свою группу и была фаворитом дуэли с москвичами.

Первый матч в «Лужниках» завершился вничью 1:1, а в Испании армейцы выиграли – 2:1. Тогда за красно-синих здорово дебютировал новичок Кейсуке Хонда. Именно японец забил победный гол в Севилье. Однако в четвертьфинале ЦСКА выпал худший жребий: москвичи попали на будущего обладателя кубка Лиги чемпионов – «Интер» Жозе Моуринью. Армейцы вылетели, дважды уступив с одинаковым счётом 0:1.

«Фенербахче», сезон-2007/2008

В 2008 году здорово показал себя в главном еврокубке чемпион Турции. «Фенербахче» во главе со своей бразильской звездой Алексом впечатлил ещё на групповом турнире, финишировав на втором месте в квартете с «Интером», ПСВ и ЦСКА. Команда Зико потерпела всего одно поражение – в предпоследнем туре в Милане. А плей-офф начался для стамбульцев противостоянием с «Севильей» в 1/8 финала.

Соперники выдали два очень ярких матча – 10 голов за 180 минут! Турки выиграли дома – 3:2, а «Севилья» с тем же счётом победила на своём поле. Всё решила серия пенальти: испанцы не реализовали три попытки. В четвертьфинале «Фенербахче» вышел на «Челси» и переиграл команду из АПЛ в Стамбуле – 2:1. Впрочем, на большее чемпиона Турции не хватило. «Челси» пролез в полуфинал, взяв реванш в Лондоне – 2:0. Сложись ответный матч по-иному, быть может, в финале в «Лужниках» мы бы увидели «Фенербахче».

ПСВ, сезон-2004/2005

В сезоне-2004/2005 Европу поразил ПСВ Гуса Хиддинка. Не будучи на тот момент чемпионом Нидерландов, команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов. На групповом этапе эйндховенцы стали вторыми в квартете с «Арсеналом», «Панатинаикосом» и «Русенборгом». В 1/8 финала жребий свёл их с «Монако». ПСВ выиграл оба матча – 1:0 дома и 2:0 в гостях. На выезде победный гол забил лучший бомбардир голландцев с замечательной фамилией Веннегор оф Хесселинк.

В четвертьфинале команде Хиддинка достался ещё один клуб из чемпионата Франции – «Лион». Борьба с «ткачами» получилась посложнее. Оба матча завершились вничью 1:1, но благодаря победе в серии пенальти ПСВ прошёл дальше. В полуфинале голландцы сыграли с «Миланом». На «Сан-Сиро» были биты – 0:2. А в Эйндховене едва не сотворили такое же чудо, какое позже удалось в финале «Ливерпулю». Команда Хиддинка забила дважды, но всё же не вытащила матч. В компенсированное время «Милан» нанёс решающий удар. ПСВ ответил своим, но этого было мало: итальянцы победили за счёт правила выездного гола. После такого перформанса уже не настолько сильно удивил выход ПСВ в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2006/2007.

«Порту», сезон-2003/2004

20 с небольшим лет назад мы стали свидетелями взлёта карьеры Моуринью. Тогда Жозе ещё не был Особенным, но уже потряс Европу, выиграв с «Порту» Кубок УЕФА в сезоне-2002/2003. Тем не менее никто и подумать не мог, что португальцы сумеют замахнуться и на Лигу чемпионов.

На групповом этапе «Порту» стал вторым в квартете с «Реалом», «Марселем» и «Партизаном». В 1/8 финала «драконы» попали на «Манчестер Юнайтед». В Порту победили хозяева – 2:1, а матч на «Олд Траффорд» завершился вничью 1:1, причём Коштинья забил на 90-й минуте. В четвертьфинале команда Моуринью сыграла с «Лионом». Дома португальцы переиграли французов – 2:0, а в ответной встрече была зафиксирована ничья 2:2.

В полуфинале соперником «Порту» стал «Депортиво». Исход противостояния решил один-единственный гол, забитый во второй встрече в Испании. Дерлей реализовал пенальти на 60-й минуте. А в финале команда Моуринью не оставила шансов «Монако» Дидье Дешама – 3:0. Блестяще вышел на замену россиянин Дмитрий Аленичев, отдавший голевой пас и забивший третий мяч «драконов». Так Моуринью превратился в топ-тренера.

«Панатинаикос», сезон-2001/2002

Вторая команда Греции вопреки всем прогнозам попала в топ-8 клубов Европы в 2002 году. «Панатинаикос» показал мышцы ещё на первом групповом этапе, выиграв квартет с «Арсеналом», «Мальоркой» и «Шальке». Но сразу в плей-офф не попал, так как в том розыгрыше Лиги чемпионов было два групповых этапа. Затем греки финишировали вторыми в квартете с «Реалом», «Спартой» и «Порту» – вот так и получили путёвку в четвертьфинал.

В плей-офф соперником «Панатинаикоса» стала «Барселона», в которой ещё никто и знать не знал ни о каком Лео Месси. В Афинах греки победили со счётом 1:0. Назревала гигантская сенсация, тем более и на «Камп Ноу» гости забили уже на восьмой минуте. Однако хозяева всё-таки дожали «Панатинаикос». Дубль сделал Луис Энрике, а решающий гол забил Хавьер Савиола.

«Галатасарай», сезон-2000/2001

В 2001 году «Галатасарай» долетел до четвертьфинала Лиги чемпионов, несмотря на то что занял лишь второе место в чемпионате Турции. Стамбульцы тоже преодолели два групповых этапа по пути к плей-офф. На первом из них финишировали вторыми в квартете со «Штурмом», «Рейнджерс» и «Монако». В следующем раунде стали вторыми в квартете с «Депортиво», «Миланом» и «ПСЖ». Жребий в четвертьфинале свёл «Галатасарай» с «Реалом».

Результат первого матча в Стамбуле потряс всех – турки выиграли со счётом 3:2, причём уступали по ходу встречи с разницей в два гола. Когда форвард Жардел забил победный мяч на 75-й минуте, на стадионе как будто от эмоций вырубился прожектор. Матч прервали на некоторое время. А вот в Мадриде «Реал» поставил «Галатасарай» на место. Дубль Рауля и гол Ивана Эльгеры принесли «сливочным» крупную победу – 3:0. Но горячим болельщикам «Галатасарая» есть что вспомнить. Когда ещё будут такие сюрпризы?

Футбол
Иван Йованович
Руди Гарсия
Мануэль Пеллегрини
Лукас Моура
Юрген Клопп
Хавьер Савиола
Иван Эльгера
Гус Хиддинк
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