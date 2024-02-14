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Суд Амстердама рассмотрит апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса 20 февраля

Формальное слушание апелляции нападающего «Спартака» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату пройдет 20 февраля.

Суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса на следующей неделе
© Чемпионат.com

«Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело ещё не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли ещё слушание по существу», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы апелляционного суда Амстердама ТАСС.

Напомним, 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Игрока обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошёл на вечеринке в 2020 году. Отметим, что по делу о контрабанде наркотиков прокуратура Нидерландов запросила назначить Квинси наказание в виде лишения свободы на срок в девять лет. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

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