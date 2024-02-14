«Локомотив» объявил об уходе Даниила Куликова

«Благодарим Даниила за годы, проведённые в «Локомотиве», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива».

Полузащитник сыграл за основную команду «Локомотива» 89 матчей, в которых стал автором 4 голевых передач. В качестве игрока «железнодорожников» Куликов дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок. Полузащитник также был победителем молодёжного первенства