Названы три лучших российских футболиста

«Первый для меня — Сергей Семак. У него было развито много игровых качеств и был опыт. Он был самым умным футболистом в то время. Не удивительно, что он заиграл в «ПСЖ». Это футболист, который может сыграть на любой позиции.



Еще лучший — Юрий Жирков. Он пришел в ЦСКА молодым игроком. Его вызвали на пробную тренировку, на которой он настолько показал себя, что у тренера тогда не было выбора его не оставить. Еще бы хотел назвать Игоря Акинфеева. Я всегда говорил, что для меня он один из лучших в мире», — заявил Олич.