Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы

Напомним, ранее сообщалось, что Промесу грозит девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Такой срок запросила для футболиста прокуратура Нидерландов на заседании суда.

По версии суда, Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ. При этом представители Квинси, в свою очередь, заявили о невиновности обвиняемого.