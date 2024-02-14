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Фаната «Райо», ткнувшего Окампоса пальцем между ягодиц, забанили на год и оштрафовали на 6 000 евро

Оглашен приговор болельщику, ткнувшему Лукаса Окампоса пальцем между ягодиц.

Оглашен приговор болельщику, ткнувшему Окампоса пальцем между ягодиц
© globallookpress.com

Инцидент произошел 5 февраля в матче 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2), в момент, когда Окампос готовился вбросить мяч из аута. Впоследствии болельщик был опознан, его дело передали в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Как сообщает COPE, нарушитель был оштрафован на 6 тысяч евро. Ему также запретили посещать спортивные мероприятия в течение года.

Футбол
Лукас Окампос