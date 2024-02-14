Оглашен приговор болельщику, ткнувшему Окампоса пальцем между ягодиц

Инцидент произошел 5 февраля в матче 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2), в момент, когда Окампос готовился вбросить мяч из аута. Впоследствии болельщик был опознан, его дело передали в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.