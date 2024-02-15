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Замглавы Белорусской федерации футбола Василевич сообщил о матче с Россией

Российский футбольный союз (РФС) и Белорусская федерация футбола (БФФ) близки к соглашению о проведении товарищеского матча между сборными командами двух стран. Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель председателя БФФ Андрей Василевич.

В Белоруссии анонсировали товарищеский матч со сборной России
© РИА Новости

«Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий. Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии», — сказал Василевич.

Функционер добавил, что на данный момент договор на матч не подписан, но оформление документа — лишь вопрос времени. По его мнению, сначала РФС должен согласовать возможную дату матча с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России и Белоруссии, а также все российские и белорусские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

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