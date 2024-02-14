Промес приехал со «Спартаком» на матч против «Кайрата»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес приехал с командой на матч Winline Зимнего кубка РПЛ против «Кайрата», сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

В среду суд Амстердама признал нападающего виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес не присутствовал на заседании, 32 летний игрок находится в ОАЭ, где проходит зимний тренировочный сбор «Спартака».