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Промес приехал со «Спартаком» на матч против «Кайрата»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес приехал с командой на матч Winline Зимнего кубка РПЛ против «Кайрата», сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Промес приехал со «Спартаком» на матч против «Кайрата»
© ФК «Спартак»

В среду суд Амстердама признал нападающего виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес не присутствовал на заседании, 32 летний игрок находится в ОАЭ, где проходит зимний тренировочный сбор «Спартака».

Как сообщил в среду глава пресс службы «красно белых» Дмитрий Зеленов, сторона Промеса проинформировала клуб о намерении подать апелляцию на приговор.

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