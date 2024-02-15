«Бавария» впервые в истории проиграла «Лацио»

«Лацио» впервые в истории одержал победу в матче с «Баварией». Итальянский клуб неожиданно обыграл мюнхенцев в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Ранее команды встречались между собой дважды в 2021 году. Тогда в Лиге чемпионов оба раза победу одержала «Бавария».

Встреча прошла в Риме (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти. Незадолго до этого за грубый фол с поля был удалён защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта.