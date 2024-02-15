Гарри Кейн прокомментировал сенсационное поражение «Баварии»

«Очень тяжёлая неделя. В первом тайме мы начали хорошо и имели явные моменты, один был у меня. В этих играх они имеют большое значение. Второй тайм разочаровал. Мы вышли с меньшим количеством энергии и меньшей уверенностью. Нас наказали. Когда количество игроков сокращается до 10, это всегда сложно.