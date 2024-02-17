Защита Промеса подаст апелляцию на решение суда в Нидерландах

«Защита не может согласиться с вердиктом Окружного суда Амстердама и подаст апелляцию от имени нашего клиента. Это значит, что решение суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции, проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента. Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования», – приводит слова адвокатов Промеса Софи Хоф и Роберта Малевича «РИА Новости Спорт».