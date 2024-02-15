Мбаппе догнал Дрогба по голам в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов.

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Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.

25-летний форвард обошел Неймара и Алессандро Дель Пьеро в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.