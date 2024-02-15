В ЦСКА сообщили о состоянии футболистов после повреждений в матче с «Сочи»

Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии футболистов Ильи Агапова, Кирилла Набабкина и Милана Гаича после повреждений в матче с «Сочи».

«С Агаповым, Гаичем и Набабкиным всё хорошо. Все три футболиста тренируются в общей группе без ограничений», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, армейцы провели товарищеский матч с «Сочи» в пятницу, 9 февраля, и уступили со счётом 1:2. В составе команды Владимира Федотова отметился Виктор Давила. Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с «Оренбургом».