Капитан «Ахмата»: Чечня европеизируется

«Как за 10 лет изменился „Ахмат“? Кроме названия, всё осталось на прежнем уровне. Вот Грозный лет 6–7 назад и нынешний — два разных города. Республика европеизируется, люди становятся проще в общении. Появляются новые интересные места.



Сильно негативного отношения нет. Поначалу были прецеденты, и всё же к местной культуре я пусть и не сразу, но привык. Если в регионе есть правила — например, не носить шорты — значит, их надо придерживаться», — приводит слова Семёнова Sport24.