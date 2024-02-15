Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб по окончании сезона. Красно-белые не делали игроку предложения о новом контракте, а действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом. Об этом сообщило агентство ROOF, которое представляет интересы нигерийского игрока

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» намерен расстаться с полузащитником Виктором Мозесом в зимнее трансферное окно. За красно-белых Мозес выступает с июля 2021 года, после перехода из «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл 12 матчей за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.