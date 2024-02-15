Червиченко проиграл суд бывшему тренеру «Спартака»

Сегодня, 15 февраля в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по иску экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко к изданию «Спорт-Экспресс» и бывшему тренеру столичной команды Андрею Чернышову. Заседание было инициировано Червиченко по мотивам интервью Чернышова «СЭ».

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Суд отказал Андрею Червиченко в полном объёме в его требованиях о признании несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений, изложенных в статье газеты «Спорт-Экспресс» № 143 (8983) от 4 августа 2023 года.

Червиченко просил Суд обязать опубликовать опровержение и взыскать по 1 000 000 рублей с Чернышова и «СЭ».