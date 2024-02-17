«Большая проблема». Пименов - о ситуации с футболистом «Спартака» Промесом

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом. Суд Амстердама в среду признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Футболист не присутствовал на заседании, он находится с командой на сборе в ОАЭ. Сторона защиты Промеса проинформировала клуб о намерении подать апелляцию на приговор суда. Также прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу, и объявила его в международный розыск. — Я знаю одно: для «Спартака» — это проблема. Проблема очень серьезная. Судя по всему, решать будут другие органы. Сложно комментировать что то. Эту проблему надо решать, потому что это основной футболист, лидер команды. Все может случиться в любой момент. Это означает, что надо либо искать замену, либо быть уверенным, что Промес будет приносить пользу в дальнейшем, — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ». Промесу 32 года, его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня текущего года. В нынешнем сезоне МИР РПЛ футболист провел 17 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.