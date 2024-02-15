Мбаппе заявил об уходе из "Пари Сен-Жермен"

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Килиан Мбаппе покинет футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

По информации источника, футболист уже объявил о своем решении президенту клуба Нассеру аль-Хелаифи. 3 февраля газета Le Parisien сообщила, что нападающий летом перейдет в испанский "Реал".

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. За это время игрок стал лучшим бомбардиром команды, забив 243 мяча. Также на его счету 105 голевых передач. В составе ПСЖ Мбаппе стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны и дважды победил в Кубке французской лиги. До этого игрок выступал за "Монако", вместе с которым также выиграл чемпионат Франции. В сезоне-2022/23 форвард был признан лучшим игроком сезона в национальном первенстве.