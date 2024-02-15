В Нидерландах арестовали принадлежащие Промесу объекты недвижимости

В среду суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил к шести годам лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании, на данный момент нападающий находится в ОАЭ и готовится к возобновлению сезона вместе со "Спартаком".Преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрузить партию из 650 кг кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию, весом более 712 кг, на том же судне. Доказательства против подозреваемых в основном состояли из большого количества перехваченных сообщений. Адвокаты Промеса намерены подать апелляцию на решение суда.