В Нидерландах арестовали принадлежащие Промесу объекты недвижимости

Прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости, принадлежащих Промесу
Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесу, осужденному на шесть лет судом Амстердама. Об этом сообщила газета De Telegraaf.
По данным издания, речь идет о домах в Амстердаме, Утрехте, Алмере и Абкауде, общая стоимость которых оценивается "в миллионы евро".
"Путем ареста прокуратура хочет избежать продажи объектов недвижимости и вывода полученных в результате этого средств на зарубежные счета, - отметила газета. - Жильцы тем временем, если таковые имеются, могут продолжать жить в этих домах".
Арест был наложен в конце января.
В среду суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил к шести годам лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании, на данный момент нападающий находится в ОАЭ и готовится к возобновлению сезона вместе со "Спартаком".Преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрузить партию из 650 кг кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию, весом более 712 кг, на том же судне. Доказательства против подозреваемых в основном состояли из большого количества перехваченных сообщений. Адвокаты Промеса намерены подать апелляцию на решение суда.
Квинси Промесу 32 года, он выступает за "Спартак" с2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах.