$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Экс-голкипер Поляков: российский футбол прогнулся из-за неучастия в еврокубках

Бывший голкипер «Локомотива» Алексей Поляков считает, что уровень российского футбола упал из-за отстранения команд и национальной сборной от международных турниров. Его слова передает Metaratings.

Экс-игрок «Локомотива»: никто из российских голкиперов не достоин играть в ЕС
© РИА Новости

«Есть проблемы во вратарской школе: уровень упал. Весь футбол прогнулся из-за неучастия в еврокубках: нет конкуренции, сборная не играет, нет отборочных матчей. На данный момент никто из российских голкиперов не достоин играть в европейских чемпионатах. Им пока нужно в РПЛ играть уверенно», — сказал Поляков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Футбол
Алексей Поляков
Валерий Карпин
ФИФА
СБОРНАЯ РОССИИ
УЕФА
Зенит
Сборная России
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости