Экс-игрок «Локомотива»: никто из российских голкиперов не достоин играть в ЕС

«Есть проблемы во вратарской школе: уровень упал. Весь футбол прогнулся из-за неучастия в еврокубках: нет конкуренции, сборная не играет, нет отборочных матчей. На данный момент никто из российских голкиперов не достоин играть в европейских чемпионатах. Им пока нужно в РПЛ играть уверенно», — сказал Поляков.