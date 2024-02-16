«Ростов» объявил об уходе Тугарева в «Торпедо»

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Романа Тугарева . Футболист продолжит карьеру в московском «Торпедо» на правах аренды. Отмечается, что соглашение сторон предусматривает опцию выкупа.

Тугарев выступает за «Ростов» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за южан 12 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.