Экс-вратарь «Рубина» рассказал об интересе «Барселоны» после матча в 2009-м году

«В день игры «Рубина» с «Барселоной» Семак спрашивал затейпировал ли я колени, чтобы они не тряслись? Это было не просто в день игры — а перед самым выходом на матч. Не сказал бы, что тряслись. Но волнение было, конечно. Что мы обыграем «Барселону», я не верил. Верил, извиняюсь за выражение, в то, чтобы не обосраться. Семь мячей бы не получить. Очень уж не хотел пропускать семь — лишь бы не опозориться (смеётся).



Я понравился «Барселоне» и мог перейти туда? Якобы меня рассматривали на замену Вальдесу, да. Виктор тогда хотел уехать в Америку. Но дальше слухов дело не зашло», — приводит слова Рыжикова Sport24.