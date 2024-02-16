Российские игроки возглавили рейтинг самых верных футболистов по версии CIES

Рейтинг самых верных игроков составлялся на основе проведённых тем или иным футболистом сезонов подряд за одну команду. Так, 37-летний Игорь Акинфеев защищает цвета ЦСКА уже 21 сезон, а у 36-летнего Ризвана Уциева набралось 19 кампаний за «Ахмат». Отметим, что на 11-м месте в рейтинге оказался вратарь московского «Динамо» Алексей Шунин — россиянин провёл за бело-голубых 17 сезонов подряд.