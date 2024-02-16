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Акинфеев и Уциев возглавили рейтинг самых верных футболистов по версии CIES

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник «Ахмата» Ризван Уциев возглавили рейтинг самых верных футболистов по версии CIES Football Observatory.

Российские игроки возглавили рейтинг самых верных футболистов по версии CIES
© Чемпионат.com

Рейтинг самых верных игроков составлялся на основе проведённых тем или иным футболистом сезонов подряд за одну команду. Так, 37-летний Игорь Акинфеев защищает цвета ЦСКА уже 21 сезон, а у 36-летнего Ризвана Уциева набралось 19 кампаний за «Ахмат». Отметим, что на 11-м месте в рейтинге оказался вратарь московского «Динамо» Алексей Шунин — россиянин провёл за бело-голубых 17 сезонов подряд.

В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз становился обладателем Кубка страны, а в сезоне-2003/2005 помог армейцам выиграть Кубок УЕФА. Уциев выступает с 2005 года, в 2014-м он был награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

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