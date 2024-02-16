Названа причина, по которой «Зенит» будет искать вратаря-иностранца

«Думаю, «Зенит» будет активно изучать иностранный рынок вратарей, потому что понятно, что из топ-5 клубов чемпионата России никто из первых номеров уходить не будет. Если не в этом сезоне произойдут изменения на вратарской позиции у петербуржцев, то в следующем году однозначно «Зенит» будет в поисках», — заявил Деменко.