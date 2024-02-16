Легенда ЦСКА может вернуться в Казахстан

«У него сейчас контракт с «Атлетико Гояниенсе» до конца года. Потом посмотрим, какой путь выберет. Но, без сомнения, если бы у Вагнера Лава было предложение из Казахстана, он оценил бы его с большой радостью. Вагнер Лав был там счастлив, и к нему относились очень хорошо», — заявил агент.