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Главный тренер «Актобе» Парфенов заявил, что с ним никто не связывался по поводу трансфера Глушакова

Главный тренер казахстанского «Актобе» Дмитрий Парфенов заявил, что ничего не знает о возможном трансфере полузащитника Дениса Глушакова.

Тренер «Актобе» ответил, связывались ли с ним по поводу трансфера Глушакова
© Матч ТВ

В понедельник «Ростов» сообщил, что 37 летний Глушаков покинул расположение команды на зимних сборах. Издание Metaratings.ru сообщило, что хавбеком якобы интересуется «Актобе».

— «Актобе» рассматривал кандидатуру Глушакова? Со мной на этот счет никто не общался, — приводит слова Парфенова Metaratings.kz.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», за который он играл осенью 2023 года во Второй лиге.

Глушаков — чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе московского «Спартака». На его счету пять мячей в 57 матчах за сборную России.

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