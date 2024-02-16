Осужденному Промесу предложили работу в России

"Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и "Спартаке", то все будет хорошо. Пусть после завершения карьеры тренирует детишек у нас. Учитывая, как он помогал "Спартаку", возможно, клуб пойдет ему навстречу", - заявил Ещенко.