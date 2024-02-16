Осужденному Промесу предложили работу в России
Бывший защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Матч ТВ" заявил, что нападающему красно-белых Квинси Промесу, осужденному за контрабанду наркотиков, по окончании профессиональной карьеры стоит предложить работу детским тренером.
По его мнению, подобная работа пойдет голландцу на пользу.
"Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и "Спартаке", то все будет хорошо. Пусть после завершения карьеры тренирует детишек у нас. Учитывая, как он помогал "Спартаку", возможно, клуб пойдет ему навстречу", - заявил Ещенко.
16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.
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14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.