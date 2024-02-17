Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» в матче саудовской Про-Лиги

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» в матче 20-го тура саудовской Про-Лиги
Сегодня, 17 февраля, в 20-м туре саудовской Про-Лиги состоялось два матча: «Аль-Хазм» встречался с «Аль-Фейхой», «Аль-Наср» играл с «Аль-Фатехом».
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счётом 2:1. Первый гол хозяев на 17-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду. На 29-й минуте защитник «Аль-Фатеха» Салем Аль-Наджди сравнял счёт в матче. На 72-й минуте хавбек «Аль-Насра» Отавио забил победный гол своей команды.
«Аль-Фейха» выиграла у «Аль-Хазма» со счётом 3:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Генри Оньекуру, оформивший дубль и нападающий Энтони Нвакаэме. Единственный гол «Аль-Хазма» забил форвард Мохаммед Аль-Тани.
После 20 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» имеет в своём активе 49 очков (2-е место), «Аль-Фатех» — 29 очков (7-е место), «Аль-Хазм» — 13 очков (20-е место), «Аль-Фейха» — 22 очка (13-е место).