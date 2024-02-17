Лаутаро Мартинес установил рекорд «Интера» ХХI века

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил в ворота «Салернитаны» в 25-м туре Серии А.

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Этот гол стал 20-м для него в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Лаутаро стал первым игроком «Интера» в ХХI веке, отметившимся 20+ голами в трёх сезонах подряд.

Напомним, в сезонах-2021/2022 и 2022/2023 аргентинец забил по 21 голу, а в нынешнем сезоне уже успел отметиться 20 голами.

Лаутаро обошёл Кристиана Вьери в рейтинге лучших бомбардиров «Интера», теперь он делит седьмое место с другим аргентинцем Мауро Икарди.