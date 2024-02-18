«Бавария» рассматривает вариант с отставкой Тухеля

В эти минуты руководство «Баварии» проводит совещание, на котором обсуждается вопрос прекращения сотрудничества с главным тренером Томасом Тухелем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, во встрече принимают участие президент мюнхенцев Герберт Хайнер, спортивный директор Кристоф Фройнд, а также генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен.