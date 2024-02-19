«Реал» наладил контакт с Мбаппе в январе

По информации источника, «Реал» обратился к игроку в первых числах января, когда от действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» оставалось менее шести месяцев. На запрос мадридцев о том, готов ли Килиан присоединиться к клубу, последовал утвердительный ответ. Отмечается, что для «сливочных» было важно понять, могут ли они рассчитывать на Мбаппе в следующем сезоне или нет.